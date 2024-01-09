Bingöl\'de firari hükümlü operasyonla yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası ve 5 ay suç kaydı bulunan Ç.T'nin yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla Ç.T. yakalandı.

Adreste yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ile 71 fişek ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.