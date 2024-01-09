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Bingöl'de firari hükümlü operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de firari hükümlü operasyonla yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız bir av tüfeği ile 71 fişek ele geçirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bingöl\'de firari hükümlü operasyonla yakalandı
09.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:25
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Bingöl'ün Genç ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası ve 5 ay suç kaydı bulunan Ç.T'nin yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla Ç.T. yakalandı.

Adreste yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ile 71 fişek ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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