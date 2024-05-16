Bingöl Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün yasaklandı - Son Dakika
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Bingöl Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün yasaklandı

Bingöl Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün yasaklandı

Bingöl Valiliği, terör örgütüne müzahir şahısların eylemlerde bulunabileceği ve istenmeyen olayların yaşanabileceği gerekçesiyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

16.05.2024 21:11
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Bingöl Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahısların PKK/KCK terör örgütünü destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği ve karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiği için bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. etkinliklerin 16 Mayıs saat 00.01'den 19 Mayıs saat 23.59'a kadar olmak üzere 4 gün süre ile Bingöl il sınırları içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün yasaklandı - Son Dakika

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