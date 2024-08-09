Bingöl'de hayvan otlatırken kayalıklardan düşen kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'de hayvan otlatırken kayalıklardan düşen kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi

Geniş Video İzle

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Fahriye Barlı, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

09.08.2024 08:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşüp yaralanan Fahriye Barlı (51), askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Solhan ilçesine bağlı Gençtavus köyü kırsalında Fahriye Barlı, hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışma sonucu zorlu arazide mahsur kalan Barlı'ya ulaştı. Ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, Barlı'nın hastaneye sevk edilmesi için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından helikopter talep etti. Bölgeye gelen Sikorsky tipi helikopterle bulunduğu bölgeden alınan Fahriye Barlı, Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı.

Bingöl\'de hayvan otlatırken kayalıklardan düşen kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi
Kaynak: DHA

Helikopter, Solhan, Bingöl, Acil Durum, Kaza, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de hayvan otlatırken kayalıklardan düşen kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:43 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:12:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de hayvan otlatırken kayalıklardan düşen kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement