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Bingöl'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Bingöl'de bir evde gerçekleşen hırsızlık olayında, çelik kasadan para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden biri yakalanarak tutuklandı. Diğer şüphelilerin arama çalışmaları devam ediyor.

Bingöl\'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
28.12.2023 - 12:01,
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BİNGÖL'de bir eve girip, kırdıkları çelik kasadan para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.

Kent merkezinde R.A.'ya ait bir eve 23 Aralık'ta giren 3 kişi, kırdıkları çelik kasadaki 136 bin euro, 1000 TL, 8 bilezik, 2 tam altın ve 10 çeyrek altını çaldı. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmada 3 şüpheli, tespit edildi. S.A. operasyonla yakalanırken, diğerleri arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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