Bingöl'de Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı

Bingöl\'de Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı
14.06.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yılı törenle kutlandı, güvenlik vurgusu yapıldı.

Bingöl'de, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Cahit Çelik, jandarmanın güvenin ve huzurun sigortası olduğunu söyledi.

Bingöl'ün coğrafi yapısı gereği Jandarma Teşkilatının özverili çalışmalarına en çok ihtiyaç duyan illerden biri olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"İl Jandarma Komutanlığımız ve bağlı birliklerimiz terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede, trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında büyük başarılara imza atmaktadır. Özellikle kırsal kesimde vatandaşlarımızla kurduğumuz samimi ilişki devletimizin şefkatli yüzünü ve merhametini göstermektedir. 187 yıllık şerefli mazisi ile Jandarma Teşkilatımız disiplinli yapısı, milletine olan bağlılığı ve üstün vazife anlayışıyla her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Bu anlamlı günde görevini büyük bir fedakarlıkla ifa eden tüm Jandarma Teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük de Jandarma Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Jandarma Teşkilatı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Yüce Türk milletinin sonsuz güvenine mahzar olmayı başarmış olan Jandarma Teşkilatı kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından programda, rehine kurtarma tatbikatı yapıldı, uyuşturucu arama köpeği "Meke" de eğitmeni Uzman Çavuş Erdem Karakışla'nın komutlarıyla çeşitli gösteriler yaptı.

Jandarma komandoları törendeki gösterilerin ardından açtıkları Türk bayrağını Vali Çelik'e takdim etti. Çelik de komandolardan aldığı Türk bayrağını öperek alnına koydu.

Törenin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Politika, Etkinlik, Jandarma, Bingöl, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

14:10
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
13:45
Hizbullah İsrail’in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
13:27
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
13:02
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:41
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 14:44:07. #7.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.