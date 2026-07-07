Bingöl'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

1) BİNGÖL'DE KAMYONET UÇURUMA YUVARLANDI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yayladere ilçesine bağlı Akçadamlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. F.D. yönetimindeki 12 AAE 897 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü F.D. ve araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonette yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin Lütfü Avcı, İzzet Opçin ve Mehmet Emin Örde olduğu öğrenildi. Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Hani ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kazada yaralanan sürücü F.D. ile ismi öğrenilemeyen diğer yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.