Bingöl'de Kar Esareti: Araçlar Kar Yığınları Altında Kaldı - Son Dakika
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Bingöl'de Kar Esareti: Araçlar Kar Yığınları Altında Kaldı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 47 köy yolu kapanırken, araçlar kar birikintilerinin altında kaldı. Belediye ve İl Özel İdaresi, temizlik ve ulaşım çalışmaları başlattı.

14.02.2025 10:25  Güncelleme: 10:30
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Bingöl'de kar esareti: Araçlar kar yığını altında kaldı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Beyaza bürünen kentte araçlar kar yığınları altında kaldı. İlçede 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı felç etti. İki gündür devam eden yağışlar nedeni ile arabalar kar birikintilerinin altında kalırken esnaf, iş yerlerinin önünü küreklerle temizledi. Karlıova Belediyesi ekipleri kent genelinde temizleme çalışması başlatırken, İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeni ile kapanan 47 köy yolunu ulaşıma açmak için seferber oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Kar Esareti: Araçlar Kar Yığınları Altında Kaldı - Son Dakika

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