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Bingöl'de karın kapattığı 105 köy yolu ulaşıma açıldı, kalan 68 yolda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Bingöl'de karın kapattığı 105 köy yolu ulaşıma açıldı, kalan 68 yolda çalışmalar sürüyor

Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekipleri, 105 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. 105 köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı öğrenilirken, 68 yolda ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

06.01.2024 - 11:45,
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Bingöl'de karın kapattığı 105 köy yolu ulaşıma açıldı, kalan 68 yolda çalışmalar sürüyor

BİNGÖL - Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekipleri, 105 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. Dün etkili olan kar nedeniyle, İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 173 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince kapalı olan köy yollarında çalışmalar devam ediyor. 105 köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı öğrenilirken, 68 yolda ise çalışmaların devam ettiği belirtildi. Zaman zaman tipiden dolayı açılan yolların ulaşıma kapandığını belirten ekipler, çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Bingöl\'de karın kapattığı 105 köy yolu ulaşıma açıldı, kalan 68 yolda çalışmalar sürüyor
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bingöl'de karın kapattığı 105 köy yolu ulaşıma açıldı, kalan 68 yolda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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