Bingöl\'de AFAD ekipleri kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı

Bingöl'de kayalık bölgede mahsur kalan 4 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Merkeze bağlı Yelesen köyünde doğa yürüyüşü yapan 4 kişi, tırmandıkları kayalık alandan inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 4 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.
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Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda, Turgut D. ve kızı Meltem Z. bıçaklanarak yaralandı. Turgut D. olay yerinde hayatını kaybederken, Meltem Z. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Serkan Z. ise polis tarafından yakalandı.
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