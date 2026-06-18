Bingöl'de Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Bingöl'de Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor

Bingöl\'de Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor
18.06.2026 12:32
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Bingöl'ün Genç ilçesinde akıntıya kapılan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un arama çalışmaları sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla 14 Haziran'da Diyarbakır'dan Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen ve akşam saatlerinde suyun karşısına geçmek için girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Karabulut'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar, 133 personelin katılımıyla Bingöl, Diyarbakır, Elazığ ve Kahramanmaraş AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince yürütülüyor.

Ekipler, yoğun akıntının bulunduğu çayda su altında ve üstünde arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Bingöl, Güncel, Yaşam, Genç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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