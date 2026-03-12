Bingöl'de kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 Z 0141 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Bilaloğlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?