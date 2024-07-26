Bingöl'de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü
BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Doğanca köyündeki kırsal alanda çıktı. Yangını gören yöre sakinleri, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
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