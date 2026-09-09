Bingöl'de meşe ormanlarında trüf mantarı potansiyeli projesi için protokol imzalandı - Son Dakika
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Bingöl'de meşe ormanlarında trüf mantarı potansiyeli projesi için protokol imzalandı

Bingöl\'de meşe ormanlarında trüf mantarı potansiyeli projesi için protokol imzalandı
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Bingöl'de meşe ormanlarında doğal olarak yetişme potansiyeli bulunan trüf mantarı türlerinin ve üretim alanlarının belirlenmesi amacıyla yürütülecek proje için protokol imzalandı.

Bingöl'de meşe ormanlarında doğal olarak yetişme potansiyeli bulunan trüf mantarı türlerinin ve üretim alanlarının belirlenmesi amacıyla yürütülecek proje için protokol imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Bingöl Meşe Ormanlarında Trüf Mantarı Potansiyelinin Belirlenmesi ve Trüf Avcılığı Arama-Hasat Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesinin protokol imza törenine Vali Cahit Çelik, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ve Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü katıldı.

Proje kapsamında uygun meşe ormanı alanlarında saha çalışmaları yapılarak trüf mantarının varlığı araştırılacak, yetişme ortamı ve ekolojik koşullar değerlendirilecek.

İlgili personele ve yerel paydaşlara trüf mantarının aranmasına, tespit edilmesine ve sürdürülebilir yöntemlerle hasat edilmesine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Çalışmadan elde edilecek sonuçların olumlu olması halinde trüf mantarının kültüre alınması, kontrollü üretimi ve ekonomik değer zincirinin geliştirilmesine yönelik yeni projelere altyapı oluşturması hedefleniyor.

Vali Çelik, törende yaptığı konuşmada, Fırat Kalkınma Ajansının bölgesel kalkınma açısından önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Trüf mantarının ekonomik değerinin yüksek olduğuna dikkati çeken Çelik, "Trüf mantarı gerçekten maddi olarak değeri çok yüksek olan bir ürün. Bizim özellikle Yedisu ilçesinde meşe ağaçlarının dibinde bulunması zor olan bir ürün." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında trüf mantarının yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağını aktaran Çelik, "İnşallah arkadaşlarımız bunu kültür mantarı çerçevesinde yetiştirme konusunda çabaları olacak. İnşallah bu sene de trüf mantarının ilimizde yetiştirilmesi, ekonomiye kazandırılması konusunda güzel bir çalışma olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Bingöl, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

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