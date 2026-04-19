Bingöl\'de Milli Teknoloji Atölyesi Kuruldu

RIDVAN KORKULUTAŞ/AHMET DENGEŞİK - Bingöl Üniversitesinde TÜBİTAK desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi, farklı yaş gruplarındaki girişimci ve teknoloji meraklılarının fikirlerini pratiğe dönüştürebileceği bir merkez olarak hizmet verecek.

TÜBİTAK'ın 30 milyon lira desteğiyle üniversite yerleşkesine kurulan Milli Teknoloji Atölyesi kullanıma hazır hale getirildi.

Modern teknik altyapıya sahip atölyede, proje geliştirme, prototipleme, yazılım ve kodlama, robotik uygulamalar, 3D tasarım ve baskı, mekanik üretim ve imalat, bilimsel deney ve araştırma projeleri, sosyal ve gelişim odaklı faaliyetler ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çeşitli eğitim çalışmaları yapılabilecek.

CNC tezgahları, torna ve freze makineleri, 3D yazıcılar, 3D tarayıcı ve lazer kesim sistemleriyle donatılan atölye, sarf malzeme ve alet desteği, güç kaynağı ve ölçüm cihazları ile elektronik ekipmanlar ve çeşitli araç gereç setleriyle örnek üretim yapma imkanı sunuyor.

Katılımcılara proje geliştirme, teknik süreçlerin yönetimi ve kariyer planlamasına yönelik mentörlük ve rehberlik desteği de verilecek ve beceri ve deneyimlerini geliştirmelerine yönelik uygulamalı fırsatlar sağlanacak.

"Dron ve mikro uydu üretimini de hedefliyoruz"

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, AA muhabirine, "Yeni Nesil Üniversite Vizyonu" kapsamında yüksek hacimli projeler hazırladıklarını söyledi.

Bu projelerin içerisinde Milli Teknoloji Atölyesi'nin kurulmasının da olduğunu belirten Çelik, atölyeyi kullanıma açtıklarını ifade etti.

Atölyenin sadece üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere hizmet etmeyeceğini dile getiren Çelik, bölgedeki illeri de sürece dahil ederek hizmet sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Çelik, şöyle konuştu:

"Ortaokul ve lise öğrencilerinin de buraya gelerek projelerini gerçekleştirmesi hedefleniyor. Bu, birinci ayağını oluşturuyor. İkinci ayağı, fakültelerdeki öğrencilerin TÜBİTAK ve ÜNİDES projelerini burada yürütmesi, üçüncü ayağı ise hocalarımızın projelerini burada gerçekleştirmesi olacak. Bu proje kapsamında yapacağımız işler, yeni nesil üniversite vizyonuna uygun şekilde gerçekleştirilecek. Burada 6. ve 7. nesil savaş uçağı konsept çalışmalarını yapma hedefindeyiz. Kurduğumuz sistem bu çalışmalara uygun şekilde tasarlandı. Dijital fabrikada oluşturduğumuz projeleri TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) veya benzeri kurumlara sunmayı hedefliyoruz."

Atölyeyi hayvancılığa odaklanan bir teknoloji üssü olarak da kurguladıklarını anlatan Çelik, "Bu kapsamda dron ve mikro uydu üretimini de hedefliyoruz. Tarımda dronlar aracılığıyla toprak analizi yapılacak, bitkilerin ihtiyaç duyduğu elementler nanoteknolojik yöntemlerle üretilecek. Bu içerikler de dronlarla püskürtülerek uygulanacak ve süreçler çiftçiler tarafından cep telefonları üzerinden takip edilebilecek." dedi.

Tarımsal robotlardan dikey düşüş yapan roketlere kadar üretimi atölyede gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Çelik, ayrıca elektronik uygulamalar ve entegre devrelerin üretilmesini de rahatlıkla gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Çelik, "Mini çapta bunların prototiplerinin cihazlara dönüştürülmesini de burada gerçekleştirebiliriz. Burası sadece mühendislik fakültesine değil diğer fakültelere de hizmet verecek bir yapı oluşturuyor. TÜBİTAK'ın 30 milyon liralık desteğiyle kurulan atölye, çarpan etkisiyle yaklaşık 300 milyon liralık geri dönüş sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Atölyesi'nin ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini ve akademisyenleri motive edeceğini vurgulayan Çelik, "TEKNOFEST kapsamında da projeler geliştirilecek. Önceki yıllarda gönderilen proje sayısı sınırlıydı ama bu sene stantlarımızı açıp uygun projeleri orada sergilemeyi planlıyoruz. Hedefimiz en az 100 projeyi TEKNOFEST'e göndermek." diye konuştu.

Rektör Çelik, Milli Teknoloji Atölyesi'nin resmi açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.