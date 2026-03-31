Bingöl\'de Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Bingöl Valisi Cahit Çelik, merkez köy muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda muhtarlar, mahalle ve köylerine ilişkin sorun, talep ve önerilerini Vali Çelik'e iletti.

Toplantıda, köy yollarına yönelik çalışmalar kapsamında İl Özel İdaresine ait asfalt plentinin kapasitesinin artırılarak yenilenmesine ilişkin yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, muhtarlarla kurulacak güçlü iletişim ve işbirliğinin sorunların daha hızlı ve kalıcı şekilde çözülmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ifade eden Çelik, "Bu şehir ve hemşehrilerimiz için el ele vererek güzel hizmetler üretmeye devam edeceğiz." dedi.