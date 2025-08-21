Bingöl\'de Orman Yangını

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bahçebaşı köyündeki meralık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ve üzüm bağlarına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.