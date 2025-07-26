Bingöl\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de ormanlık alanlarda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Genç ilçesi Yeniyazı köyü ve Solhan ilçesi Dilektepe köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.