Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
09.07.2026 20:15
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Bingöl'ün Genç ilçesindeki örtü yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Yayla köyü kırsalındaki ormanlık alanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yangının yeniden alevlenme riskine karşın soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bingöl, Güncel, Çevre, Yaşam, Genç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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