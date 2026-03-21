Bingöl\'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Bingöl'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AGS 892 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun tuğla fabrikası mevkisinde devrilerek karşı şeride geçti.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu ağır olan sürücü ambulansla Genç Devlet Hastanesi, diğer yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
