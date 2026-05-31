Bingöl\'de Otomobil İneğe Çarptı

Bingöl'de otomobilin ineğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFE 291 plakalı otomobil, Bingöl- Solhan kara yolu Ağaçeli mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
