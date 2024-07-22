Bingöl'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AAG 920 plakalı otomobil, Sancak beldesinin Sudüğünü köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?