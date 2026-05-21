Bingöl'de Sahte Eşya Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de Sahte Eşya Dolandırıcıları Yakalandı

21.05.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 ilde sahte ilanlar üzerinden dolandırıcılık yapan 6 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

BİNGÖL merkezli 3 ilde sahte eşya ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, internete verdikleri sahte eşya ilanları üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmada, şüphelilerin Bingöl, Mersin ve Kocaeli'nde belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

33,2 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin hesap hareketlerinde MASAK ve Asayiş Daire Başkanlığı analizlerine göre toplam 33 milyon 207 bin 353 TL'lik şüpheli işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında Mersin'de suçüstü yakalanan bir şüphelinin, dolandırıcılıkta kullanılan telefon ve SIM kartla birlikte ele geçirildiği belirtildi. İstanbul'da yapılan ev aramasında ise çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yakalandığı kaydedildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda telefon, SIM kart, banka kartı ve dijital materyale el konuldu.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Sahte Eşya Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 22:57:38. #7.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Sahte Eşya Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.