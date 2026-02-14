Bingöl\'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

BİNGÖL'de elektrik direğine ve ardından ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü Volkan Çaparlar (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Genç Caddesi 112 Acil Çağrı Merkezi mevkisinde meydana geldi. Volkan Çaparlar'ın kontrolünü yitirdiği 12 AC 903 plakalı otomobil, elektrik direğine ve ağaçlara çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, sürücü Volkan Çaparlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Çaparlar'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.