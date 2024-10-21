Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

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BİNGÖL'de polisin düzenlediği 'Narkoçelik-44' operasyonunda, kamyonla önleri kesilerek durdurulan 2 kamyonette yapılan aramada 542 kilogram esrar ele geçirildi. Araçlardaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-44' operasyonunda, uyuşturucu taşıdıkları belirlenen şüphelilere ait 2 kamyonet takibe alındı. Ekipler, kamyonla önlerini kestiği kamyonetleri durdurdu. Bu sırada kaçmaya çalışan sürücülerden biri, kamyonetiyle önündeki kamyonete çarptı. Araçlarda yapılan aramalarda, 542 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.