Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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BİNGÖL'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 200 gram skunk ve 310 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan 2 araçta, durdurularak arama yapıldı. Devam eden operasyonlarda bir şüphelinin adresinde dron ve narkotik köpeği desteğiyle arama yapıldı. Aramalarda toplamda 6 kilo 200 gram skunk, 310 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 400 TL ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.