Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleriyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada, 68 sentetik hap, bir miktar esrar ve metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
