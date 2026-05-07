Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleriyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada, 68 sentetik hap, bir miktar esrar ve metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.