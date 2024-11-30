Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 90 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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BİNGÖL'de polis ekiplerinin ihbar üzerine yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bir yolcunun üzerinde yapılan aramada 90 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaparak haksız kazanç sağlayanların faaliyetlerini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Bingöl üzerinden İzmir'e gideceği bilgisi alınan bir şüphelinin, uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisi alındı. Şüphelinin bindiği şehirlerarası yolcu otobüsü durdurularak yolcunun üst araması yapıldı. Aramada 90 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, - Kamera: BİNGÖL,