Bingöl'de Uyuşturucu Taşıyan İki Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
"Yutma" yöntemiyle uyuşturucu taşıdıkları şüphesiyle yakalanan 2 şüpheli, gerekli kontrollerin yapılması için hastaneye sevk edildi."
Hastanede yapılan görüntülemelerde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler tespit edildi.
Yapılan müdahaleyle şüphelilerin mide ve bağırsaklarından 88 kapsül halinde daralı ağırlığı 1 kilo 175 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kapsül halinde 8,60 gram afyon sakızı çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
