Bingöl'de Üzüm Bağları ve Ormana Yangın

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, üzüm bağlarına ve ormana sıçradı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Bahçebaşı köyünde öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, köydeki üzüm bağları ile çevredeki ormana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak yoğun çaba harcıyor.

Haber ve Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL