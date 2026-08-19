Bingöl'de Yangın Söndürüldü
Genç ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Meşedalı köyündeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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