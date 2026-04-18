Bingöl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Bingöl'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 2 yivsiz av tüfeği, 4 şarjör, çok sayıda fişek, dizüstü bilgisayar ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.