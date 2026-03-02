Bingöl'de Yeni Et Tesisine Ziyaret - Son Dakika
Bingöl'de Yeni Et Tesisine Ziyaret

Bingöl\'de Yeni Et Tesisine Ziyaret
02.03.2026 16:34
BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, et entegre tesisini ziyaret ederek destekler ve iş birliği hakkında bilgi aldı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, bir et entegre tesisini ziyaret etti.

BİNTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çintay, kentte yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren tesiste incelemelerde bulundu.

Tesisin üretim altyapısı ve hijyen standartları hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Çintay, hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çintay, devlet destekleri ve yatırımcının öz kaynaklarıyla faaliyete başlayan tesisin kentte üretim odaklı kalkınmanın somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Firma yetkilisi Yunus Savaş da tesisin kamu kurumları, ticaret ve sanayi odası ve sektör paydaşlarının iş birliğiyle hayata geçirildiğini ifade etti.

Savaş, "Bu tesis, devletimizin sağladığı destekler ve güçlü iş birlikleri sayesinde kuruldu. Süreç boyunca odamızın rehberliği ve kurumlarımızın katkıları yatırımın hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı. Bingöl'de üretmeye, istihdam sağlamaya ve il ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

