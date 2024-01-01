Bingöl\'de Yılın Son Bebeği ve Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

Bingöl'de yılın son bebeği ve yeni yılın ilk bebeği doğdu

BİNGÖL - Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2023 yılının son bebeği ile 2024 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Bingöl'de 2023 yılının son bebeği "Kerem" ile 2024 yılının ilk bebeği "Hatice" dünyaya geldi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekler, ailelerine büyük mutluluk yaşattı.

Yılın son bebeği ile yeni yılın ilk bebeğini Vali Ahmet Hamdi Usta ziyaret etti. Bebeklerin aileleriyle sohbet eden Vali Usta, bebeklere altın taktı.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Usta, "2023 yılının son bebeği Kerem bebeği ziyaret ettik, 2024 yılının ilk bebeği Hatice bebeği de ziyaret ettik. Allah analı babalı büyütsün. Sağlıklı uzun ömürleri olsun" dedi.

Vali Usta'nın ziyaretine İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Veysel Tosun ve sağlık personelleri de eşlik etti.