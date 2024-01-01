 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bingöl'de Yılın Son Bebeği ve Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de Yılın Son Bebeği ve Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2023 yılının son bebeği olan Kerem ile 2024 yılının ilk bebeği olan Hatice dünyaya geldi. Vali Ahmet Hamdi Usta, bebekleri ziyaret ederek ailelerine altın taktı ve sağlıklı uzun ömürler diledi.

Bingöl\'de Yılın Son Bebeği ve Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu
01.01.2024 - 23:13,  Güncelleme: 23:29
Abone Ol

Bingöl'de yılın son bebeği ve yeni yılın ilk bebeği doğdu

BİNGÖL - Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2023 yılının son bebeği ile 2024 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Bingöl'de 2023 yılının son bebeği "Kerem" ile 2024 yılının ilk bebeği "Hatice" dünyaya geldi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekler, ailelerine büyük mutluluk yaşattı.

Yılın son bebeği ile yeni yılın ilk bebeğini Vali Ahmet Hamdi Usta ziyaret etti. Bebeklerin aileleriyle sohbet eden Vali Usta, bebeklere altın taktı.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Usta, "2023 yılının son bebeği Kerem bebeği ziyaret ettik, 2024 yılının ilk bebeği Hatice bebeği de ziyaret ettik. Allah analı babalı büyütsün. Sağlıklı uzun ömürleri olsun" dedi.

Vali Usta'nın ziyaretine İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Veysel Tosun ve sağlık personelleri de eşlik etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hamdi Usta, Bingöl, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Yılın Son Bebeği ve Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:23:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de Yılın Son Bebeği ve Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement