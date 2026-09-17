Bingöl'de Yukarı Çavuşlar köyüne 7,5 kilometrelik sıcak asfalt yol yapıldı - Son Dakika
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Bingöl'de Yukarı Çavuşlar köyüne 7,5 kilometrelik sıcak asfalt yol yapıldı

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Bingöl İl Özel İdaresi, merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Yukarı Çavuşlar köyüne 7,5 kilometrelik BSK sıcak asfalt yol yaptı. Vali Cahit Çelik, bu yıl yaklaşık 100 kilometre sıcak asfalt yapmayı hedeflediklerini söyledi.

BİNGÖL'de İl Özel İdaresi tarafından Yukarı Çavuşlar köyüne 7,5 kilometrelik BSK sıcak asfalt yol yapıldı. Vali Cahit Çelik, bu yıl yaklaşık 100 kilometre sıcak asfalt yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Bingöl merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Yukarı Çavuşlar köyünde, İl Özel İdaresi ekiplerinin 7,5 kilometrelik BSK sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Çalışmayla köy yolunun ulaşım standardı yükseltildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Bingöl Valisi Cahit Çelik, özellikle büyük köylerin ana grup yollarını il merkezine bağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Özellikle büyük köylerimizi, ana grup yollarımızı tamamen ilinizle birleştirmek. Bu çerçevede de Garip Köyü'müzün yolunu bitirdik, şimdi buradayız. Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte de yine ana grup yollarımıza devam edeceğiz" dedi.

'BU SENE 100 KİLOMETRE SICAK ASFALT YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Köy yollarının sıcak asfalt olmasının ulaşım açısından önemli bir konfor sağladığını ifade eden Çelik, "Tabii köylü vatandaşlar için, özellikle köyde yaşayanlar için yol çok inanılmaz derecede önemli. Yolun sıcak asfalt olması çok güzel bir konfor sağlıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte vatandaşlarımız rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde bu güzel yolumuzu kullanıp ile gelecekler, başka yerlere gidecekler. Öyle bir yol yapıyoruz ki gerçekten Karayolları standartlarında. Yani belki 20 sene önce deselerdi ki 'Ya bu köylerin yolları asfalt olacak, sıcak asfalt olacak', kimse inanmazdı. Ama Allah'a şükürler olsun, işte dediğim gibi bu yolumuz dahil olmak üzere bu sene yaklaşık bir 100 kilometre sıcak asfalt yapmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bingöl'de Yukarı Çavuşlar köyüne 7,5 kilometrelik sıcak asfalt yol yapıldı - Son Dakika
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