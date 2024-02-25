Bingöl\'deki Hesarek Kayak Merkezi\'nde Sezon Uzatıldı

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış sporu merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde, son kar yağışın ardından sezonun 15 Mart'a kadar uzaması bekleniyor.

Bingöl'de 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde 9 yıl önce devlet yatırımı olarak inşa edilen kayak merkezinde, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezon, önceki yıllara göre geç açıldı.

Sezonu 28 Ocak'ta açan Hesarek Kayak Merkezi'nde, son yağışla ekipler, kar seviyesinin 40 santimetreden 78 santimetreye ulaştığını belirledi.

Merkezde sezonun 15 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor.

Her düzeyde kayakçıya hitap eden 3 pisti bulunan merkeze bu sezon 31 bin ziyaretçi geldi.

Kristal kar kalitesiyle talep gören merkez, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleri ve 70 yataklı tesisiyle hizmet veriyor.

Merkezde görevli Jandarma Arama Kurtarma timi de olası kazalarda ya da kayak eğitimlerinde tatilcilere yardımcı oluyor.

Yoğun ilgiden yeni park alanı oluşturuldu

Hesarek Kayak Merkezi Müdürü Sadullah Bozan, AA muhabirine, hafta sonları tur şirketleri aracılığıyla yoğun şekilde misafirlerin geldiğini söyledi.

Yoğun ilgiden yeni park alanı oluşturulduğunu dile getiren Bozan, "Şu anda da alan tıklım tıklım. Babylift pistimiz acemiler için ideal bir yer. Usta kayakçılar için teleskimiz bölgenin en güzel pisti. Telesiyej de aynı şekilde. Hafta sonları yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Özellikle 2 gün önce yağan karla beraber 15 Mart'a kadar tesisimiz açık olur inşallah. 28 Ocak'tan bu yana tesisimizi yaklaşık 31 bin kişi ziyaret etti." diye konuştu.

Bozan; Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Muş gibi illerden gelen misafirlerinin, Hesarek Dağları'nın eşsiz güzelliği eşliğinde kayak ve snowboard yaptığını, kızakla kaydığını belirtti.

Eşiyle Diyarbakır'dan gelen Hümeyra Ünlü Yıldırım, Uludağ ile Palandöken kayak merkezlerine de gittiğini ancak buradaki kar yapısının farklı olduğunu belirtti.

İkinci kez Hesarek Kayak Merkezi'ne gediğini kaydeden Yıldırım, "Yakın diye tercih etmiştim ama bu kadar keyifli olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bu zeminde kaymanın hissi daha farklı. Özellikle snowboardla girmek çok daha keyifli oluyor. Güneşli havada geldiğimiz için de şanslıyız. Kesinlikle herkesin gelip görmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle Malatya'dan gelen Deniz Yeşilcan da böyle bir hizmetin verilmesinin bölge için avantaj olduğunu ifade ederek, "Ekonomik anlamda çok uygun bir tesis. Sosyal etkinlik anlamında kışın çok güzel bir yer. Yabancı turist de geliyor." dedi.

9 yaşındaki Tureyban Yeşilcan da merkezde çok eğlendiğini anlatarak, her hafta sonu ailesi ile merkeze geldiğini ve çok memnun kaldıklarını ifade etti.