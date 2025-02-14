Bingöl\'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belli Oldu

Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (6)
Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Kübra Ağırman'ın (19) cenazesi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Sivrice Mahallesi'ne getirildi. Altunkaya Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ağırman'ın cenazesi, mahalle mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.
Haber ve Kamera: Mehmet Halis Nayıfoğlu/MARDİN,
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