Bingöl Devlet Hastanesi'nde Toplu Sünnet Etkinliği

Bingöl Devlet Hastanesi, çocuk sağlığının korunması ve hijyenik koşullarda cerrahi işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla toplu sünnet etkinliğine ev sahipliği yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında 72 çocuk, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Gündoğdu, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Kızılkan, Anestezi Uzmanları Dr. Asena Kısıklı ve Dr. Semra Chasan ile deneyimli sağlık personelinin eşliğinde, steril ameliyathane ortamında modern tıbbi yöntemlerle sünnet edildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı, çocukların sağlıklı büyümesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bingöl Devlet Hastanemizde gerçekleştirilen toplu sünnet etkinliğinde, alanında uzman hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın titiz çalışmalarıyla 72 çocuğumuzun sünnet işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, toplum sağlığına katkı sağlayan bu tür projeleri kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak istiyorum."

Program, İl Sağlık Müdürü Tatlı ve hastane yöneticilerinin çocuklara çeşitli hediyeler takdim etmesiyle sona erdi.

Aileler, hastane yönetimi, uzman doktorlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.