Bingöl-Diyarbakır Kara Yolunda Kar Küreme Çalışması Başlatıldı

Güncel

BİNGÖL-DİYARBAKIR KARA YOLUNDA KAR KÜREME ÇALIŞMASI

Bingöl'de etkili olan kar yağışının ardından Karayolları 84. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bingöl- Diyarbakır kara yolu Servi mevkii ile Genç Viyadüğü arasında çift yönlü kar küreme çalışması başlatıldı. Yetkililer, şehirlerarası yolları kullanacak olan sürücülere kar lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunarak, dikkatli olmalarını istedi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,