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Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'un kayınvalidesi vefat etti - Son Dakika
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Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'un kayınvalidesi vefat etti

Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt\'un kayınvalidesi vefat etti

Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'un kayınvalidesi Fatma Pektaş, Ankara'daki hastanede tedavi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Pektaş için Ayaş ilçesi Başayaş köyünde cenaze namazı kılınacak ve köy kabristanına defnedilecek. Vali Ahmet Hamdi Usta, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

02.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:02
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Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt'un kayınvalidesi Fatma Pektaş, yaşamını yitirdi.

Bir süredir tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede vefat eden Fatma Pektaş için bugün öğle vakti Ayaş ilçesi Başayaş köyünde cenaze namazı kılınacak.

Pektaş'ın cenazesi köy kabristanına defnedilecek.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: AA

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