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Bingöl kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte aralıklarla devam eden sağanak, kar yağışına dönüştü.
Öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle kentte bazı bölgeler beyaza büründü.
Sürücüler, trafik polisleri ekiplerince kar ve buzlanma yaşanan bölgelerde kontrollü ilerlemeleri konusunda uyarıldı.
Ekipler sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması başlattı.
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