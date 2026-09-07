Bingöl-Sancak yolunda pikap şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl-Sancak yolunda pikap şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Bingöl-Sancak yolunda pikap şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
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Bingöl-Sancak kara yolu Kadran köyü mevkisinde kontrolden çıkan pikap şarampole devrildi. Araçtaki 3 kişi yaralanırken, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de pikabın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AAC 513 plakalı pikap, Bingöl-Sancak kara yolunun Kadran köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl-Sancak yolunda pikap şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl-Sancak yolunda pikap şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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