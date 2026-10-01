Solhan'daki asansör kazasında yaralanan 15 yaşındaki öğrenci yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Solhan'daki asansör kazasında yaralanan 15 yaşındaki öğrenci yaşam mücadelesini kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Solhan\'daki asansör kazasında yaralanan 15 yaşındaki öğrenci yaşam mücadelesini kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Solhan'da Hüseyin Artunç Lisesi pansiyonunun yemekhanesinde 23 Eylül'de yaşanan asansör kazasında yaralanan Abdülkerim Demir, Elazığ'daki şehir hastanesinde 9 gün süren tedavisine rağmen kurtarılamadı. Valiliğin adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise pansiyonunun yemekhanesindeki asansörde meydana gelen kazada yaralanan Abdülkerim Demir (15), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

YÜK ASANSÖRÜNE KAFASI SIKIŞTI

Kaza, 23 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Hüseyin Artunç Lisesi pansiyonunun yemekhanesinde meydana geldi. Mutfakta kullanılan yük asansörüne 9. sınıf öğrencisi Abdülkerim Demir'in kafası sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan öğrenci, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Demir, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Demir, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Demir'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

VALİLİK ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Bingöl Valiliği kazanın ardından yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından ise idari inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Şehir HastanesiFethi SekinEğitimGüncelElazığSolhanBingölEylülKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
Evdeki bitkiyi yiyen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu Evdeki bitkiyi yiyen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye UEFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye UEFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
17:34
Soma’da göçük yaşanan maden ocağından acı haber
Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:06
PFDK’ya sevk edilen Hakan Daltaban’dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
17:02
Hulusi Akar’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 18:22:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Solhan'daki asansör kazasında yaralanan 15 yaşındaki öğrenci yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei