Solhan\'daki asansör kazasında yaralanan 15 yaşındaki öğrenci yaşam mücadelesini kaybetti

Solhan'daki asansör kazasında yaralanan 15 yaşındaki öğrenci yaşam mücadelesini kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl Solhan'da Hüseyin Artunç Lisesi pansiyonunun yemekhanesinde 23 Eylül'de yaşanan asansör kazasında yaralanan Abdülkerim Demir, Elazığ'daki şehir hastanesinde 9 gün süren tedavisine rağmen kurtarılamadı. Valiliğin adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise pansiyonunun yemekhanesindeki asansörde meydana gelen kazada yaralanan Abdülkerim Demir (15), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.
YÜK ASANSÖRÜNE KAFASI SIKIŞTI
Kaza, 23 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Hüseyin Artunç Lisesi pansiyonunun yemekhanesinde meydana geldi. Mutfakta kullanılan yük asansörüne 9. sınıf öğrencisi Abdülkerim Demir'in kafası sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan öğrenci, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Demir, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Demir, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Demir'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
VALİLİK ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATMIŞTI
Bingöl Valiliği kazanın ardından yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından ise idari inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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