Solhan\'daki asansör kazasında yaralanan 15 yaşındaki öğrenci yaşam mücadelesini kaybetti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise pansiyonunun yemekhanesindeki asansörde meydana gelen kazada yaralanan Abdülkerim Demir (15), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

YÜK ASANSÖRÜNE KAFASI SIKIŞTI

Kaza, 23 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Hüseyin Artunç Lisesi pansiyonunun yemekhanesinde meydana geldi. Mutfakta kullanılan yük asansörüne 9. sınıf öğrencisi Abdülkerim Demir'in kafası sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan öğrenci, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Demir, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Demir, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Demir'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

VALİLİK ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Bingöl Valiliği kazanın ardından yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından ise idari inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.