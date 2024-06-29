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Bingöl'ün 2 ilçesinde orman yangını çıktı: ekipler seferber oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarmaya haber verildi. Bölgede yer yer rüzgarın da etkili olduğu öğrenilirken 2 bölgeye toplamda 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinası, 3 itfaiye, 45 personel, jandarma, belediye ve özel idare ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanlardaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.