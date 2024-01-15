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Bingöl'ün Karlıova ilçesi beyaza büründü - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesi beyaza büründü

Karlıova'da devam eden kar yağışı sonucunda ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreye ulaştı. Ekiplerin çalışmasıyla kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Bingöl\'ün Karlıova ilçesi beyaza büründü
15.01.2024 - 19:27,  Güncelleme: 19:30
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Bingöl'ün Karlıova ilçesi, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Karlıova'da bir süredir devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreye ulaştı.

Ekiplerin çalışmasıyla kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova ilçesi beyaza büründü - Son Dakika
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