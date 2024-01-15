Bingöl\'ün Karlıova ilçesi beyaza büründü

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Bingöl'ün Karlıova ilçesi, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.
Karlıova'da bir süredir devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreye ulaştı.
Ekiplerin çalışmasıyla kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.
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