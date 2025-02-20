Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Buldu - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Buldu

Bingöl\'ün Karlıova İlçesinde Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Buldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. İlçede 38 köy yolu ulaşıma kapandı ve bazı dükkanlar açılmadı. Esnaf ve vatandaşlar, kış şartlarının zorlayıcı olduğunu belirtiyor.

20.02.2025 12:51  Güncelleme: 12:54
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. İlçe merkezinde bazı dükkanlar açılmazken, 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreyi bulurken, bazı dükkanların hiç açılmadığı görüldü. Araçların üzeri karla kaplanırken, yağış nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Esnaf Cüneyt Gökçe, yılın 6 ayı ilçenin kar altında olduğunu belirterek, "Tipi, fırtına yollar kapalı. Çarşıda hiç kimse yok. Şu an kötü durumdayız" dedi.

İlçede yaşayan Bilal Bingöl ise "Bir haftadır kar yağışı devam ediyor. Hava durumu bir hafta daha karlı gösteriyor. Büyük ihtimalle bir hafta daha yine böyle olacak" diye konuştu.

Haber ve Kamera: Bülent TEMİZ/BİNGÖL

Kaynak: DHA

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