Bingöl'ün Solhan İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu öğrencileri Filistin'e yardım etti - Son Dakika
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Bingöl'ün Solhan İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu öğrencileri Filistin'e yardım etti

Bingöl\'ün Solhan İlçe Müftülüğü Merkez Kur\'an Kursu öğrencileri Filistin\'e yardım etti

Bingöl'ün Solhan İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaşındaki öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e bağışlamak üzere İlçe Müftüsü'ne teslim etti. Müftü Toprak, Filistin'deki zulüm ve baskıya dikkat çekerek, öğrencilerin anlamlı yardımından mutlu olduğunu belirtti.

08.05.2024 17:07
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Bingöl'ün Solhan İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin için bağışladı.

İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursunda eğitim gören 4-6 yaşındaki öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e bağışlamak üzere kurs öğretmenleri Gülsüm Peksoy ve Nebahat Ada eşliğinde İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak'a teslim etti.

İlçe Müftüsü Toprak, Filistin'de ciddi manada bir zulüm, baskı ve katliamın söz konusu olduğunu belirterek, "Orada Müslüman kardeşlerimiz maddi, manevi büyük bir yıkımı yaşamaktadırlar. Bizlere de düşen oradaki Müslüman kardeşlerimize maddi, manevi yardımcı olmaktır." dedi.

Öğrencilerin davranışlarından ötürü mutlu olduğunu belirten Toprak, öğrencilerin minik kalpleriyle anlamlı bir yardım yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'ün Solhan İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu öğrencileri Filistin'e yardım etti - Son Dakika

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