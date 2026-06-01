Bingöl Üniversitesi\'nde Mezuniyet Coşkusu

01.06.2026 15:34
Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Vali Çelik ve Rektör Çelik, öğrencilere yeteneklerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. İlahiyat Fakültesi birincisi Reyhan Korkut, ailesine teşekkür etti. Tören kep atma ile sona erdi.

Bingöl Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Bingöl Valisi Cahit Çelik, üniversite yıllarının her birey için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bundan sonraki süreçte öğrencilerin mezun oldukları bölümlerin hayatlarına yön vereceğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bugün hangi üniversiteden mezun olursanız olun, eğer yetenekleriniz ve becerileriniz yoksa maalesef hayatın olağan akışı içerisinde dışarıda kalmış olacaksınız. Ben de size bir abi ve bir baba olarak tavsiyede bulunuyorum, muhakkak kendi becerilerinizi ve yeteneklerinizi geliştirin ki hem kamuda hem özel sektörde veya kendi işinizde daha iyi yerlere gelebilesiniz. Sizlerin bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan başta anne ve babalarımıza, tüm öğretmenlerimize, hocalarımıza ve akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum."

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik de büyük bir emeğin, fedakarlığın, azmin ve başarının gururunu hep birlikte paylaştıklarını dile getirdi.

Mezuniyetin, bir eğitimin tamamlanmasıyla birlikte yeni bir hayat yolculuğunun başlangıcı olduğunu belirten Çelik, "Bugün yükseköğretimde başarı yalnızca akademik yayın sayılarıyla ölçülmemektedir. Öğrencisine dokunabilen, sosyal yaşamı güçlendiren, uluslararasılaşan, araştırma kültürünü yaygınlaştırabilen ve topluma katkı sunabilen üniversiteler geleceğin güçlü kurumları olacaktır. Bu bağlamda üniversitemiz, eğitim, araştırma ve toplumsal katkıyı bütüncül bir yaklaşımla ele alan yeni üniversite vizyonunu benimseyerek değişen dünyaya uyum sağlayan yenilikçi ve sürdürülebilir bir kurumsal yapı inşa etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesini birincilikle bitiren İslami Bilimler Bölümü öğrencisi Reyhan Korkut ise yılların emeğini, sabrını, hayallerini ve mücadelesini geride bıraktıklarını anlattı.

"Eğer bilgimiz mazlumun yarasına dokunmuyorsa bir yanımız eksik kalır. Hakikatin yanında durmak ve sesi duyulmayanın sesi olabilmek, insan kalabilmenin en temel şartıdır." diyen Korkut, şöyle devam etti:

"İşte bana bu vicdanı, adaleti ve sorumluluk bilincini veren asıl yer ailemdir ve bugün burada dururken çok iyi biliyorum ki bu başarı yalnızca bana ait değil. Ne zaman yorulsam arkamda duran, dualarıyla güç veren, sevgisiyle beni ayakta tutan annemin ve babamın emeği bu yolculuğun en kıymetli parçasıdır."

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket verildi.

Mezun olan öğrenciler daha sonra keplerini havaya attı.

Bu dönem, 8 fakülte ve 7 meslek yüksekokulundan 3 bin 467 öğrenci mezun oldu.

Kaynak: AA

