Bingöl Üniversitesi'nden Perde Firması ile İşbirliği - Son Dakika
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Bingöl Üniversitesi'nden Perde Firması ile İşbirliği

Bingöl Üniversitesi\'nden Perde Firması ile İşbirliği
16.06.2026 16:21
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Bingöl Üniversitesi, öğrencilerin uygulamalı eğitimini güçlendirmek için perde firması ile protokol imzaladı.

Bingöl Üniversitesi ile bir perde firması arasında öğrencilerin mesleki uygulama becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

Bingöl Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ile perde firmasının yönetim kurulu başkanı Murat Öztürk tarafından imzalanan protokol kapsamında, Giyim Üretim Teknolojisi Programı ile öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokolle öğrencilerin uygulamalı derslerinin bir bölümünü fabrika ortamında gerçekleştirmeleri, özel sektörün teknik ve uygulama altyapısından yararlanmaları ve sektör deneyimini eğitim süreçlerine yansıtmaları amaçlanıyor.

İşbirliği kapsamında öğrenciler, uygulama dersleri ve yaz stajlarını firma bünyesinde yapabilecek.

Ayrıca öğrencilerin okul ders saatleri dışında yarı zamanlı çalışma imkanlarından yararlanmaları ve mezuniyet sonrasında istihdam edilmelerine yönelik fırsatlar sunulması planlanıyor.

Kaynak: AA

Bingöl Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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