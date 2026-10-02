Bingöl Üniversitesi Rektörü Çelik, dron pisti kurulduğunu açıkladı - Son Dakika
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Bingöl Üniversitesi Rektörü Çelik, dron pisti kurulduğunu açıkladı

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Bingöl Üniversitesi Rektörü Çelik, dron pisti kurulduğunu açıkladı
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Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, bu yılı 'Üretim Yılı' ilan ettiklerini ve Diş Hekimliği Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını açıkladı. Çelik, dron pisti kurulduğunu, tarım, arıcılık ve deprem erken uyarı projeleri yürüttüklerini belirtti.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversitenin üretim, teknoloji, sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında yürüttüğü çalışmalar ile gelecek döneme ilişkin projelerini anlattı.

Çelik, Bingöl'de görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu yılı "Üretim Yılı" ilan ettiklerini belirten Çelik, üniversitelerde yeni bir paradigma değişiminin yaşandığını söyledi.

Üniversitenin kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla "Varlık Yönetim Sistemi"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Çelik, kampüsteki atıl alanların da üretime kazandırıldığını belirtti.

Çelik, Milli Teknoloji Atölyesi'nin kurulduğunu aktararak, teknoloji üretmenin yanı sıra öğrencilerin özgüvenlerini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi'nin tamamlanarak hasta kabulüne başladığını belirten Çelik, sağlık alanındaki yatırımların sürdüğünü kaydetti.

Uluslararası Dil Sınav Merkezi'nin de kurulduğunu bildiren Çelik, farklı dillerde uluslararası sınavların Bingöl'de gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Savunma sanayisi kuruluşları ve TUSAŞ ile yapılacak çalışmalara da değinen Çelik, üniversite bünyesinde drone teknolojilerine yönelik projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda dron pisti oluşturduklarını aktaran Çelik, "Tarımda, hayvancılıkta ve farklı alanlarda kullanılabilecek dron üretimlerini gerçekleştirmek istiyoruz. Bu alanda güzel projelerimiz olacak." dedi.

Tarım alanında da üniversitenin üretim süreçlerine daha fazla dahil olacağını ifade eden Çelik, özellikle elma üretimi konusunda çalışmalar yürütüleceğini anlattı.

Arıcılık alanındaki faaliyetlerin de devam edeceğini aktaran Çelik, arı ürünlerinden ilaç etken maddeleri elde edilmesine yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Bingöl'ün deprem riski açısından önem taşıyan bir bölgede bulunduğuna işaret eden Çelik, deprem izleme merkezi ve erken uyarı sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Çelik, üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini artırarak ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğünü daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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