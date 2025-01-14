Bingöl Valisi Usta\'dan Yılın Karelerine Oy

Güncel

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Usta makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Usta, Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Listeler" isimli fotoğrafını seçerken, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" adlı fotoğrafını beğenen Usta, "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" adlı fotoğrafını seçti.

Vali Usta, "Günlük Hayat" kategorisinde de Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" adlı fotoğrafına oy verdi.

Usta, fotoğrafları çeken AA çalışanlarını tebrik etti.

Seçtiği fotoğrafların dereceye gireceğini umduğunu ifade eden Usta, "Çok objektif, çok da güzel bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Bu fotoğrafları çeken bu güzel kareleri bizimle buluşturan Anadolu Ajansına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.